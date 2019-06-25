ИАЦ «Альпари»: Позитив с переговоров поддержит рисковые активы и рубль

В понедельник, 24 июня, торги по рублевым парам закрылись снижением при подешевевшей нефти. Пара доллар/рубль просела на 0,67%, до 62,60 руб., евро/рубль – на 0,49%, до 71,30 руб., фунт/рубль – на 0,59%, до 79,75 руб. Укреплению рубля способствовали общее ослабление доллара США, налоговый период, а также рост индекса российских государственных облигаций (RGBI).

Доллар США находится под давлением после заседания FOMC из-за мягкого тона комментариев глав ФРС. Пик налоговых платежей приходится на 25 июня (НДС, НДПИ и акцизы). Индекс RGBI вырос на 0,09%, до 142,26 пункта. Торги по нефти сорта Brent завершились снижением на 0,86%, до $64,76. Падение было незначительное и на данный момент рассматривается как нисходящая коррекция к последнему росту на фоне напряженности в отношениях между Ираном и США.

Во вторник, 25 июня, баррель Brent стоит $64,36. Цена на торгах в Азии снизилась на 0,76%. Падение значительное для того, чтобы на него обратили внимание спекулянты. Снижение нефтяных котировок проходит в рамках коррекционного движения. Если с открытия торгов на Мосбирже пара доллар/рубль удержится на уровне 62,60 руб., значит, влияние нефтяного рынка в течение дня будет незначительным.

Внимание участников рынка приковано к встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20. Позитивные заголовки о переговорах поддержат рисковые активы и рубль. По паре доллар/рубль высокая вероятность достижения отметки 62 руб. за доллар США.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»