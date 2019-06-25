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Курсы валют ЦБ РФ на 25 июня: 62,5229 руб/доллар США и 71,2323 руб/евро

25 июня 2019
ЦБ РФ с 26 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,5229 руб.
  • 1 евро - 71,2323 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,8684 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3866 р. (0,61%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3650 р. (0,51%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5791 р. (0,63%).

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