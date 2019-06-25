Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июня: 2 842,6399 руб/1 г золота и 31,0900/1 г серебра ЦБ РФ с 25 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 842,6399 руб.

1 грамм серебра - 31,0900 руб.

1 грамм платины - 1 638,2900 руб.

1 грамм палладия - 3 066,2400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,7601 р. (0,88%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,19%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,4100 р. (0,27%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,9900 р. (1,25%) .

dims

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/ СИА /

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