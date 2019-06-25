Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июня: 2 842,6399 руб/1 г золота и 31,0900/1 г серебра
25 июня 2019
ЦБ РФ с 25 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 842,6399 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0900 руб.
- 1 грамм платины - 1 638,2900 руб.
- 1 грамм палладия - 3 066,2400 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,7601 р. (0,88%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0600 р. (0,19%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,4100 р. (0,27%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
37,9900 р. (1,25%).
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