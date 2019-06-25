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ИАЦ «Альпари»: Евро получил поддержку от ослабления британского фунта

25 июня 2019

На торгах в Европе основные валюты демонстрируют смешанную динамику против американской валюты. Лидер по росту новозеландский доллар (0,42%), лидер по снижению – швейцарский франк (-0,39%).

Пара евро/доллар не смогла преодолеть сопротивление 1,1400. Скорректировавшись до 1,1377, цена восстановилась до 1,1391. Резкий разворот был вызван падением курса британца на фоне слабой статистки. Согласно отчету, опубликованному Конфедерацией британской промышленности, объемы розничных продаж падали в июне самыми быстрыми темпами с марта 2009 года в годовом исчислении. «Британец» подешевел к доллару США с 1,2784 до 1,2718.

Пара евро/доллар почти скорректировалась до балансовой линии.  Если цена удержится выше 1,1370 до открытия торгов в Европе в среду, то стоит готовиться к обновлению максимума и прорыву 1,1400.

Вечером состоится выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла на тему перспектив экономики и монетарной политики. В таких случая инвесторы и спекулянты будут следить за его речью, чтобы понять ближайшие планы Федрезерва. Всех интересует вопрос снижения ставки на 0,25 процентных пункта в июле или его отложат на 4 квартал.

Далее в центре внимания рынка саммит G20, на котором состоится встреча президента США Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином. Эта встреча должна определить дальнейший настрой инвесторов и оценку рисков.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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