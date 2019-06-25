Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Симпатии рынка к рублю остаются в силе

25 июня 2019

Сегодня рубль слегка корректируется, но общий настрой инвесторов, судя по всему, остается в пользу «россиянина». Доллар США сейчас мало пользуется спросом, рынку интересны или безопасные активы (иена, золото), или высокодоходные. На таком фоне отечественная валюта держится в зените славы.

Сейчас участников торгов больше всего занимает вопрос: до какого уровня доллар может снизиться? Если смотреть не предвзято, то рубеж в 62,00 руб./USD выглядит вполне логичной границей этого рублевого ралли. Если взглянуть чуть шире, то техническая картина допускает вероятность снижения и до 61,50 руб.

Накануне уже объяснялось, впрочем, что сильный рубль — это не самый приятный «подарок» для страны и ее экономики, а также для бизнеса, который здесь работает. Чем крепче «россиянин», тем менее конкурентоспособен наш бизнес в сравнении с мировыми аналогами, тем меньше он может «прогнуться» в цене и привлечь покупателя. Потому радоваться крепкой национальной валюте стоит все-таки осторожно.

В поле зрения стоит держать саммит G-20 в Осаке, потому что в движение может прийти как нефть, так и американская валюта.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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