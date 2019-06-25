ИК «Фридом Финанс»: Внешний фон способствует коррекции

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:



В ходе торгов 24 июня индексу S&P500 не удалось закрепиться выше 2960 пунктов. В результате он развернулся вниз и вышел из восходящего канала от 3 июня, закрывшись у поддержки 2945 пунктов. Dоw Jones и NASDAQ также вышли из линий тренда.



Добывающий сектор (XLB) вышел в лидеры роста, прибавив по итогам сессии 0,4%, однако на четырехчасовом графике он формирует «медвежью» дивергенцию. Аутсайдерами дня стали отрасли здравоохранения (XLV) и потребительских товаров (XLY). Промышленный сектор (XLI) тестирует трендовую линию от 3 июня, сектор технологий (XLK) вышел из канала роста. Ведущие производители компьютерных игр выглядели лучше рынка благодаря повышению рейтинга Electronic Arts инвестбанком Stephens.



США отрезали Ирану доступ к своей финансовой системе. Также Штатами были введены персональные санкции в отношении военных, ответственных за сбитие американского беспилотника. В ответ Иран заявил, что эти меры ставят окончательную точку в диалоге между Тегераном и Вашингтоном.



На премаркете фьючерс на S&P500 продолжает снижаться и в моменте пробил поддержку 2946 пунктов. В случае подтверждения негативной тенденции фьючерс может воспользоваться поддержкой в виде канала роста от 11 июня.



Уолл-стрит продолжает проявлять осторожный оптимизм в отношении переговоров между американским и китайским лидером в рамках саммита G20. Итогом этих переговоров, по мнению инвестсообщества, должна стать конкретизация сроков и параметров заключения соглашения о взаимной торговле между США и КНР. Сегодня вице-премьер Китая Лю Хэ провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. Джером Пауэлл примет участие в обсуждении политики ФРС в Совете по международным отношениям. Инвесторы ожидают, что глава регулятора сохранит приверженность «голубиной» риторике.



Межрыночные индикаторы сигнализируют о продолжении локальной коррекции по S&P500. «Индекс страха» VIX откатился от 15,7 пункта и продолжает консолидироваться. Нефть WTI тестирует тренд от 18 июня и торгуется у сопротивления $57,7. На ее четырехчасовом графике просматривается дивергенция вниз, к $56,4 за баррель. Золото из-за падения стоимости доллара продолжает дорожать. Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK корректируются к нижней границе восходящего канала от 3 июня.



Базовым сценарием на предстоящие торги мы считаем продолжение локальной коррекции индексом S&P500 до 2933 пунктов. В случае ее пробоя падение может продолжиться до уровня Фибоначчи 2911 (78,6% к июньскому росту). Если же индексу широкого рынка удастся пробить сопротивление на отметке 2946 пунктов, высока вероятность еще раз протестировать максимум на уровне 2960.

