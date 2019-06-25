ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD — ожидается падение до 1,1365

В понедельник, 24 июня, торги по евро завершились ростом на 0,26%. Цена двигалась вверх в коридоре с диапазоном 24 пункта (4 знака). Никаких важных новостей на понедельник запланировано не было. Евро удержался выше 1,1370 за счет кросс-пар и общего ослабления американской валюты, которая оказалась под давлением после заседания FOMC.

Мои ожидания по вчерашнему дню не оправдались. Неясно почему у спекулянтов сохранялась тяга к рискованным активам, когда на повестке дня встреча президентов США и Китая (состоится в выходные). Такое ощущение, что крупные игроки знают о том, что они договорятся. А как же мягкая монетарная политика ЕЦБ?

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых экономических санкций против Ирана. Напряженная ситуация поддерживает нефтяной рынок, а он — сырьевые валюты.

Во вчерашнем прогнозе ничего не меняю. Цена пробила нижнюю границу канала и текущий курс составляет 1,1389. Ожидаю падения до 1,1365. Если резкого отскока вверх не последует, то тогда можно ожидать падения в район 1,1340.

В 13:00 мск Великобритания опубликует данные об изменении розничных продаж (по данным CBI) за июнь.

В 15:30 мск Канада объявит об изменении оптовых продаж за апрель.

В 15:45 мск с речью выступит член FOMC Джон Уильямс.

В 16:00 мск США выпустят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель.

В 17:00 мск США опубликуют индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС Ричмонда за июнь, а также заявят об изменении продаж новостроек за май.

В 20:00 мск с речью выступит председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл

В 20:15 мск с речью выступит член правления ЕЦБ Бенуа Керре.

В 22:30 мск с речью выступит член FOMC Томас Баркин.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»