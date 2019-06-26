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ИАЦ «Альпари»: Запал инвесторов пойдет на спад

26 июня 2019

Российский фондовый рынок довольно долго рос, игнорируя внешний фон, но сейчас конъюнктура стала настолько жесткой, что оставить без внимания ее может только совсем незрячий. Индекс МосБиржи во вторник вечером отступил к 2747 пунктам, потенциал коррекции присутствует как минимум к 2730 пунктам. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 2700 пунктов, ее стоит иметь в виду, потому что в ближайшее время она может и пригодиться. Индекс РТС отступает плавно, в область 1378 пунктов, может просесть еще на 2-3% свободно, тем более что в валютной секции доллар пытается развернуться.

Акции «Полиметалла» обновили сегодня двухлетние максимумы на уровне 787 руб. на фоне продолжающегося взлета цен на золото. Новости о сокращении доли в компании Александром Мамутом ввиду такой поддержки остались как будто незамеченными. Техническая картина сейчас явно на стороне «быков» в «Полиметалле»: при успешном закреплении над 780 руб. будет открыта дорога как минимум к 815 руб.

Почти весь список «голубых фишек» сегодня в минусе из-за ожидания саммита G-20 в Осаке. Так много надежд возложено на эту политическую встречу, что думается, что пройдет она абсолютно безрезультатно.

Рублевые пары сегодня чуть корректируются после бурного понедельника. Доллар США откатился к 62,84 руб. и завтра утром может еще слегка укрепиться до уровня 62,90 руб. Но пока Россия при всех ее рисках остается лакомым кусочком прибыли для инвесторов, охотящихся за риском, рублю бояться нечего. Евро/рубль выглядит неоднородно и может остаться пока в пределах 71,25-71,75 руб. Этот диапазон для европейской валюты будет актуальным и завтра.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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