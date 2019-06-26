ПСБ: К ближайшей поддержке

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Во вторник российский фондовый рынок возобновил коррекционное снижение на умеренно негативном внешнем фоне. Так, продажам в наших акциях способствовала динамика внешних площадок. В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,4%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 понесли аналогичные потери в ходе первых часов торгов. Поддержать наши активы могла ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрировал рост в районе 0,2%, однако данный фактор был проигнорирован. В результате к 18.30 мск. индекс МосБиржи отступил на 0,5%, опустившись до 2749 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Россетей, ИнтерРАО и ТГК-1, падение которых превысило 4%. Лучше рынка торговались НЛМК и Фосагро, прибавившие 1,7% и 1,1% соответственно. Отметим, что ухудшение ситуации на внешних площадках стимулировало продолжение волны коррекции, начатой в прошлую пятницу. При этом индекс МосБиржи сделал еще один шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2730 пунктов. «Быки» могут попытаться удержать эту отметку, однако она, как и 2640 пунктов, пока являются слабыми уровнями. Более сильной поддержкой для рынка может стать отметка 2590 пунктов, которая, в случае углубления коррекции, может стать опорой для рынка и точкой от которой возможны попытки возобновления роста.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,4%, поднявшись выше 62,8 рубля, евро подтянулся на 0,3%, торгуясь в районе 71,5 рубля. В рамках сегодняшней сессии американская валюта протестировала поддержку, расположенную на уровне 62,5 рубля, после чего началось восстановление. При этом в долларе могла пройти волна фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что вызвано прохождением пика налоговых выплат – игроки, ожидая ухода поддержки со стороны налогового периода, предпочли прикрыть «шорты». Фактор фиксации прибыли может в ближайшие дни превалировать, что поспособствует продолжению коррекционного роста американской валюты, однако в случае улучшения внешнего фона спрос на рубль может достаточно быстро восстановиться.