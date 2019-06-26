ИАЦ «Альпари»: Рост нефти будет играть в среду на стороне рубля

Как и прогнозировали эксперты ИАЦ «Альпари», основные западные фондовые площадки завершили вторник разнонаправленно, а российские индексы при этом умеренно снизились. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,31%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля просел сильнее, на 0,45%. Среди лидеров падения – «Интер РАО» (-4,51%) и «ФСК ЕЭС» (-2,39%). Американский Dow 30 снизился при этом на 0,67%. Утром среды большинство индексов стран АТР снижалось на 0,2-0,7%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который прибавлял около 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 922 п., вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня. Растущая утром нефть и снижающиеся азиатские рынки задают противоречивые сигналы перед началом торгов российскими акциями, мы ожидаем нейтрального открытия рынка. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2725-2780 пунктов, по индексу РТС — 1365-1395 пунктов.

Во вторник нефть вернулась к росту. Торги стартовали с отметки $64,2 за баррель марки Brent и в азиатскую сессию цена снизилась к $63,4. Затем в фокус внимания нефтетрейдеров вернулся конфликт между США и Ираном. Лидеры двух стран обменялись максимально жесткими заявлениями, и цены пошли в рост, хотя достаточно умеренный. А когда к самому концу дня Американский нефтяной институт сообщил о снижении запасов нефти за неделю на 7,6 млн баррелей, нефть «выстрелила» до $64,9. В ночь на среду рост продолжился, цена пробила сопротивление на $65,1 и к утру достигла $65,3. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $64,6-65,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития сопротивления на $65,1 расширился до $59,5-69,2. Сегодня статистику по изменению запасов нефти опубликует Управление энергетической информации США, ожидается их снижение за неделю на 2,9 млн баррелей после снижения на 3,1 млн баррелей неделей ранее.

Вслед за рынком акций накануне снизился и рубль, хотя и успел в начале торгов обновить максимумы по отношению к доллару с начала августа прошлого года. По итогам дня на МосБирже доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 62,8350 руб. (+23,5 коп.), а европейская валюта выросла до 71,4300 руб. (+13 коп.). Утренний рост нефтяных котировок до максимальных значений с 30 мая будет играть сегодня на стороне рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,2-63,5 руб., для европейской валюты — 70,7-72,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»