ИАЦ «Альпари»: Нефть дорожает, рубль дешевеет

Вторник, 25 июня, снова заставил рубль потесниться и уступить дорогу растущим доллару и евро. При закрытии торгов курс доллара расчётами «завтра» восстановился после продолжительного падения и вырос на 30 коп. (+0,48%), до 62,88 руб., а курс евро подорожал чуть меньше, на 19 коп. (+0,27%), до 71,49 руб.

На курс рубля по-прежнему продолжает негативно влиять обострение отношений между Россией и Грузией, хотя Грузия страдает от этого конфликта намного сильнее – курс грузинского лари к доллару во вторник рухнул до исторических минимумов в 2,815 лари за доллар.

Негатива рублю добавил опубликованный Банком России доклад о денежно-кредитной политике, в котором говорилось, что ЦБ не исключает в будущем падения цены на нефть до $20 за баррель, а потом закрепления её на уровне в $35 за баррель надолго. Впрочем, в материалах регулятора говорилось и о том, что экономика России может оставаться устойчивой благодаря накоплениям в ФНБ даже при цене нефти в $20-25 за баррель, однако во вторник рынок был готов воспринимать преимущественно плохие новости.

Цена нефти марки Brent 25 июня выросла на 1,2%, до $64,87 за баррель. Рынок ожидает ужесточения ограничительных мер США в отношении Ирана, и на этот раз – ужесточения экономических санкций. Сегодня с открытия цена Brent открылась с небольшим гэпом вверх и продолжает расти, прибавляя 0,61%.

Сегодня с утра рубль может опять открыться в небольшом минусе. Наш прогноз по паре доллар/рубль снова изменился, до 62,7-63,5 руб., а по паре евро/рубль — остается пока без изменений, на уровне 71-72 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»