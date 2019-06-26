ПСБ: Вероятность снижения ставки ФРС в июле сразу на 50 пунктов заметно уменьшилась

На глобальных рынках преобладают умеренно-негативные настроения. К началу текущей недели рисковые активы подошли к своим локальным максимумам (американский S&P 500 и вовсе находился на исторических максимумах), но драйверов для продолжения роста пока не хватает. Последняя фаза роста мировых рынков во многом была обусловлена смягчением риторики ведущих центральных банков (ФРС и ЕЦБ), и, на наш взгляд, рынки несколько переоценили возможности регуляторов по предоставлению новых стимулов.

На вчерашнее утро фьючерсы на ставку ФРС оценивали вероятность ее снижения на июльском заседании в 100%, из них 40% - за снижение ставки сразу на 50 пунктов. В контексте этого вчерашний день был интересен выступлениями главы ФРС Дж.Пауэлла и глава ФРБ Сент-Луиса Дж.Буллард, чью риторику участники рынка оценили, как уменьшающую вероятность снижения ставки сразу на 50 пунктов в июле (Дж.Буллард сказал это практически прямым текстом, а Дж.Пауэлл акцентировал внимание на том, что «принятие решений в пользу большой политики наносит значительный ущерб»). В результате, на сегодняшнее утро, согласно фьючерсам на ставку, вероятность ее снижения на 50 пунктов на июльском заседании снизилась с 40% до 20%.

Постепенно приближается саммит G-20 (пятница-суббота), ключевым событием которого обещает стать встреча лидеров США и Китая по вопросу торговых противоречий. Во многом от итогов переговоров зависит возможное введение американской стороной пошлин на весь китайский импорт. На наш взгляд, для поддержания риск-аппетита на необходимом уровне крайне желательно увидеть, как минимум, обещание сторон не вводить в течение определенного срока новые ограничительные меры и представить новую дорожную карту постепенного движения к достижению полноценной торговой сделки. Если этого добиться не удастся, рынки может ждать разочарование.

Российский рынок акций во вторник продемонстрировал локальное снижение в рамках 0,3% по индексу Мосбиржи. Явных драйверов для роста волатильности в российских акциях в ближайшие пару дней мы не видим. Также текущая неделя сравнительно не богата на дивидендные отсечки (до конца недели состоятся отсечки в акциях ОГК-2 в четверг и Газпром нефти в пятницу). Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса Мосбиржи вблизи отметки в 2750 пунктов.

Михаил Поддубский, ПСБ