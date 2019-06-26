Комментарии

ИАЦ «Альпари»: EURUSD - восстановление до 1,14 станет позитивным фактором для инвесторов

26 июня 2019

Итоги минувшего торгового дня:

Во вторник, 25 июня, прогноз ИАЦ «Альпари» сбылся, и торги по евро завершились снижением. Рост без объема привел к падению на 68 пунктов. К такому исходу евро подтолкнуло общее укрепление доллара США на американской сессии, который вырос на заявлениях представителя ФРС США Джеймса Булларда. Он сказал сегодня, что настал хороший момент для снижения ставки в целях страховки, но высказался против сокращения процентной ставки на 50 базисных пунктов, дав понять, что одного снижения ставки достаточно.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что основной сценарий перспективы у FOMC остается благоприятным, на фоне повышенных неопределенностей. Многие в FOMC видят веские основания более сильного стимулирования, но также не хотят излишне реагировать на индивидуальные данные. Пауэлл отметил, что безработица низкая, экономика растет, а уровень инфляции находится вблизи целевой отметки.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 11:00 Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за июнь.

В 11:30 Великобритания объявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за май.

В 15:30 США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и баланса внешней торговли товарами за май.

В 17:30 в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

Текущая ситуация:  

Ожидания по падению курса евро до 45-го градуса полностью оправдались. После коррекции до 1,1344 цена стабилизировалась на отметке 1,1353. Учитывая ценовую модель и положение часовых индикаторов, пришел к выводу, что в среду стоит ожидать консолидации в ценовом диапазоне 1,1344–1,1380. Если цена к закрытию дня останется ниже балансовой линии, то готовимся к падению курса до 1,1331. Ниже 1,1300 упасть не должны.

Хотя кто его знает, достаточно Дональду Трампу что-то сказать негативное в адрес Китая, как рисковые активы рухнут. Восстановление до 1,14 будет позитивным фактором для покупателей. Важных новостей для евро сегодня нет.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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