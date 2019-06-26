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ИК «Фридом Финанс»: Фондовые площадки в режиме консолидации

26 июня 2019

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовый рынок США завершил торги 25 июня снижением под давлением негативной динамики технологической (-1,84%), телекоммуникационной (-1,6%) отрасли, а также сектора недвижимости (-1,35%).  Dow Jones опустился на 0,67%, до 26548,22 пункта. NASDAQ снизился на 1,51%, до 7884,72 пункта, S&P500 отступил на 0,5%, до 2917,38 пункта.

Оптимизм инвесторов угас после выступления главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который уточнил, что в текущем году возможно только одно страховочное понижение процентной ставки, а «бычий» прогноз предполагал, что это будет сделано дважды.

Однако основания для беспокойства о дальнейшем экономическом росте сохраняются. К низкой инфляции добавились данные по продажам нового жилья за май, которые оказались на 7,8% ниже апрельских, тогда как прогнозировался их небольшой рост.

Акции Micron выросли на 8,63% после закрытия рынка, так как ее отчет за третий финансовый квартал вышел лучше ожиданий. Выручка компании составила $4,79 млрд при прогнозе $4,72 млрд, благодаря росту спроса на NAND-чипы. Прибыль на акцию оказалась равна $1,05, притом что консенсус находился на отметке $0,81.

Настроения на мировых площадках неоднозначные. Фондовые индексы АТР продемонстрировали разнонаправленную динамику, европейские биржи открылись снижением в пределах 0,2%.  До пятницы рынок будет внимательно следить за высказываниями американской и китайской сторон в СМИ перед саммитом G20, чтобы оценить их настрой перед переговорами на высшем уровне. Жесткую риторику рынок может воспринять негативно. 

«Индекс страха» продолжает консолидацию возле 16,5 пункта. Ориентир по индексу широкого рынка на предстоящие торги составляет 2900-2930 пунктов. 

До открытия рынка квартальные результаты представит Paychex. Согласно прогнозу, выручка компании увеличится на 12,5% год к году за счет расширения клиентской базы в рамках HCM Services.  Прибыль на акцию, как ожидается, вырастет на 5%.

Из макростатистики стоит обратить на данные Бюро переписи населения США по базовым заказам на товары длительного пользования без учета транспорта. Прогноз подразумевает увеличение показателя на 0,1%, что говорит о слабой динамике активности производителей.

Brent пытается закрепиться выше $65 за баррель после публикации данных API о еженедельных запасах нефти в США, зафиксировавших сокращение на 7,55 млн баррелей. Официальный отчет EIA выйдет сегодня. В случае падения запасов углеводородного сырья хотя бы на 2,54 млн баррелей цена на североморскую нефть может достичь $66.


/ СИА /
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