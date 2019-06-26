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Курсы валют ЦБ РФ на 26 июня: 62,8083 руб/доллар США и 71,3816 руб/евро

26 июня 2019
ЦБ РФ с 27 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,8083 руб.
  • 1 евро - 71,3816 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,2156 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2854 р. (0,46%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1493 р. (0,21%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3472 р. (0,38%).

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