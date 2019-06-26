Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 июня: 2 873,6201 руб/1 г золота и 30,9600/1 г серебра
26 июня 2019
ЦБ РФ с 26 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 873,6201 руб.
- 1 грамм серебра - 30,9600 руб.
- 1 грамм платины - 1 632,2500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 069,5100 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
30,9801 р. (1,09%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1300 р. (0,42%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,0400 р. (0,37%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,2700 р. (0,11%).
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