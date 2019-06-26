Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 июня: 2 873,6201 руб/1 г золота и 30,9600/1 г серебра ЦБ РФ с 26 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 873,6201 руб.

1 грамм серебра - 30,9600 руб.

1 грамм платины - 1 632,2500 руб.

1 грамм палладия - 3 069,5100 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,9801 р. (1,09%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,42%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,0400 р. (0,37%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2700 р. (0,11%) .

dims

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/ СИА /

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