«Фридом Финанс»: В лидерах роста – акции Магнита

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к середине основной сессии 26 июня повысился на 0,6%. В лидерах роста – акции Магнита, подорожавшие на 3,5%. Бумага последние три месяца практически стояла на месте, что, вероятно, привело к сокращению ликвидности в этом сегменте рынка. Информация об увольнении председателя правления Магнита Ольги Наумовой спровоцировала на этом фоне резкое изменение котировок данных бумаг. А их положительная динамика вызвана, по-видимому, ростом американских аналогов на вчерашних торгах вопреки снижению широкого рынка. Кроме того, стоит отметить, что средние рыночные прогнозы выручки и чистой прибыли компании остаются благоприятными.

Акции Интер РАО подешевели на 1,7% после роста на 25% с начала месяца. Поводом для этого послужила информация, что генеральный директор, председатель правления холдинга Борис Ковальчук продал свою долю, составлявшую чуть более 0,1%.

Краткосрочную поддержку ценам на нефть традиционно оказала информация о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Однако этих данных, как правило, недостаточно для формирования устойчивого спроса. Мы ожидаем, что на закрытии сегодняшнего торгового дня цены на нефть останутся диапазоне $64,9-65,5 за баррель.

Фьючерсы на американские фондовые индексы возобновили повышение. Поддержку рынку на ближайших торгах, возможно, окажут данные по заказам на товары длительного пользования в США, а также традиционно важные для оценок реальной инвестиционной динамики показатели продаж товаров длительного пользования за исключением ВПК и авиастроения. Мы ожидаем сегодня и по итогам недели повышения российского фондового рынка. Краткосрочная цель по индексу Мосбиржи — 2790 пунктов, ближайшая поддержка на отметке 2760.