ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС сегодня проведет торги в интервале 1350-1390 пунктов

По данным ИАЦ «Альпари», сегодня, 26 июня, российский фондовый рынок открылся очень слабым ростом, однако, после открытия начал наращивать обороты. В настоящее время индексы рынка акций движутся разнонаправленно. РТС очень слабо снижается, всего на 0,02%, а индекс МосБиржи неплохо растёт, прибавляя 0,56%. Медленно, но верно индекс Московской биржи движется к нашему таргету в 2800 пунктов, да и у индекса РТС достижение 1400 пунктов не за горами.

По нашему прогнозу, сегодня индекс МосБиржи проведет торги в интервале 2760-2800 пунктов, а по индексу РТС актуальный диапазон находится в рамках 1350-1390 пунктов.

В лидерах роста сегодня снова акции торговой сети «Магнит», которые дорожают на 3,5% на фоне новости об отставке генерального директора и ожиданиях перемен в компани. Также среди лидеров бумаги «Русала» (+1,9%), «РусГидро» (+1,72%) и «Россетей» (+1,64%). Динамику хуже рынка показывают «префы» компании «Ленэнерго» (-1,92%) и обыкновенные акции «ИнтерРАО» (-1,84%).

Во вторник вечером глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что в ФРС пока размышляют над тем, так ли уж необходимо экономике США снижение процентных ставок. Пауэлл подчеркнул, что ФРС «защищена от краткосрочного политического давления», намекая на то, что американский регулятор не намерен подчиняться давлению президента Трампа, который неоднократно критиковал Федрезерв за слишком высокие, по его мнению, процентные ставки и слишком дорогой доллар. Также Пауэлл заявил, что в ФРС видят рост рисков для американской экономики, подчеркнув: «Мы серьёзно относимся к этим рискам». Главным риском Джером Пауэлл считает замедление экономического роста в мировой экономике и в частности, в Китае, который все еще остается ведущим торговым партнером США.

Как бы в противовес мрачным прогнозам Пауэлла, российский министр экономики Максим Орешкин в ходе Валдайского форума заявил, что Россия готова к потенциальному новому экономическому кризису гораздо лучше, чем к кризисам 2008 и 2014 годов, так как сегодня у России есть бюджетное правило и Фонд национального благосостояния, в который поступают сверхдоходы от реализации нефтяными компаниями нефти за рубежом, а также возможность влиять на нефтяной рынок посредством участия в соглашении «ОПЕК+». Впрочем, мы полагаем, что новый кризис, если он наступит, будет представлять угрозу для всей без исключения мировой экономики, в том числе – для российской. Замедление темпов роста мировой экономики неизбежно повлечет за собой замедление темпов роста или даже спад в экономике России, а также будет способствовать падению цен на нефть.

Сегодняшний день богат на корпоративные события. Сегодня закроется реестр акционеров для получения дивидендов у «ТГК-1». Сегодня также проходят годовые общие собрания акционеров «М.Видео», «Михайловского ГОКа» и «ФСК ЕЭС». Состоится заседание совета директоров группы «ГАЗ».

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»