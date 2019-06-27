ПСБ: Нефть поддержала российских «быков»

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В среду российский фондовый рынок смог возобновить восходящую динамику и вновь подняться к историческим максимума. Основным поводом к покупкам в наших акциях могла стать динамика на рынке энергоносителей, где на фоне публикации данных Минэнерго США, показавших существенное падение запасов углеводородов в стране, нефть марки Brent прибавила более 1%. При этом ситуация на западных фондовых площадках также могла способствовала росту. И если в Европе к вечеру основные индексы консолидировались у уровней закрытия вторника, то в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2%. На таком фоне к 18.05 мск. индекс МосБиржи прибавил 0,8%, поднявшись в район 2780 пунктов. Лидерами торгов стали акции Магнита, которые на фоне изменений в руководстве компании выросли на 4,5%. Компанию им составили «префы» Транснефти и бумаги Россетей, подтянувшиеся более чем на 2%. Хуже рынка торговались ИнтерРАО (-5,9%), падающие второй день подряд, и НЛМК (-1,3%). Сегодняшнее восстановление позволило российскому рынку практически полностью отыграть потери, понесенные в ходе коррекции, начавшейся в прошлую пятницу. Однако пока преждевременно говорить о том, что рост продолжится. Дело в том, что в последние дни недели внимание инвесторов будет сосредоточено на предстоящем саммите G-20, в связи с чем игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, а портфели будут пересматривать уже в понедельник, имея итоги саммита. Это может способствовать продолжению консолидации у текущих значений. Что же касается технической картины на графике индексы МосБиржи, то она не меняется. Продолжает наблюдаться консолидация под историческими максимумами, а все основные тренды направленны вверх, что говорит в пользу продолжения роста.



На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавили порядка 0,3%, торгуясь в районе 63 и 71,7 рубля соответственно. Отметим, что после существенного укрепления рубля, происходит умеренная коррекция, которой не смог помешать рост цен на нефть. Российская валюта потеряла поддержку со стороны налогового периода, пик которого прошел днем ранее, что и стало одной из причин волны фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в долларе, спровоцировавшей его восстановление. При этом ближайшим сопротивлением для пары USD/RUB выступает краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов 5 июня. В случае его пробоя, «быки» могут предпринять попытку подтянуться в район отметки 64 рубля, выступающей следующим сопротивлением.