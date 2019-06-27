ИК «Фридом Финанс»: ОФЗ поддерживает национальную валюту

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский фондовый рынок завершает торги 26 июня ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 0,8%, РТС — 0,5%. По итогам торгов в лидерах роста акции Нижнекамскнефтехима (+5,4%), ЧКПЗ (+2,76%) и X5 Retail Group (+2,4%). Котировки ритейлера выросли после сообщения о проведении конкурса стартапов в Израиле, по итогам которого компания сможет получить технологические решения по контролю полочного пространства, трекингу товаров и автоматизации контроля качества.



Наш ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2750-2790 пунктов, по РТС: 1370-1390 пунктов.



Глобальный фон смешанный. Азиатские и европейские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Американский фондовый рынок открылся в плюсе. До конца недели рынок будет внимательно следить за сообщениями Дональда Трампа и Си Цзиньпина в СМИ в поисках сигналов насчет развития торгового конфликта, который определит дальнейший вектор движения на фондовых площадках мира.



Нефть активно растет, пытаясь закрепиться выше $66 за баррель после публикации данных EIA, согласно которым запасы сырья в Штатах упали сразу на 12,788 млн баррелей при прогнозе сокращения лишь на 2,54 млн. Ориентир по нефти до конца недели: $64-68 за баррель.



Российский рубль к доллару торгуется на уровне 62,9. Поддержку национальной валюте оказывают растущие нефтяные котировки, а также спрос на российский госдолг и валюту развивающихся стран. Минфин разместил ОФЗ на 18,388 млрд руб. при спросе в размере 46,568 млрд, тем самым установив квартальный рекорд. В апреле-июне Минфин продал ОФЗ на сумму 888 млрд руб. и перевыполнил план по размещению почти в полтора раза. Краткосрочный ориентир по USD/RUB: 62,5-63,5, по EUR/RUB: 71-73.