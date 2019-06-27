Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Рынок ждёт новостей

27 июня 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали префы Нижнекамскнефтехима (+7,55%) , они продолжают закрывать дивидендный гэп, возможно, потому, что инвесторы также ожидают высоких дивидендов через год. Лидерами снижения стали акции Калужской ЭСК (-16,54%). Пара USD/RUB вблизи отметки 63,00. 

В Магните (+4,74%) сменился гендиректор. Значительный рост котировкам обеспечили, по – видимому, надежды инвесторов на позитивные перемены в менеджменте компании, рост цен западных аналогов российского ритейлера на предыдущих торгах, а также, то, что повышение цен началось в условиях спада ликвидности операций и торговой активности в этих бумагах, которое продолжалось с февраля. 

Аэрофлот (+0,22%) увеличит топливный сбор. По данным руководства компании, сейчас на услуги, не связанные непосредственно с авиаперевозками, приходится 6% её доходов. Аэрофлот намерен значительно увеличить данный показатель учитывая глобальные долгосрочные тенденции диверсификации бизнеса и на фоне ухудшения среднесрочной динамики потребительского спроса. 

Акции Интер РАО (-5,88%) подешевели после роста на 25% с начала месяца. На ценах отразились технические факторы, влияние которых усилила информация о том, что генеральный директор, председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук продал свою долю в компании. Указанная доля, впрочем, составляла скромные 0,15%. Компания официально заявила, что соглашение о продаже акций было достигнуто еще в апреле 2019 года.

Ожидаю боковую динамику. Важных локальных новостей нет, а внешние рынки не дают четких ориентиров. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2740-2770 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,50.


/ СИА /
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