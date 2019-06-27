ИАЦ «Альпари»: Инфляция нанесла удар по курсу рубля

В среду, 26 июня, доллар и евро снова не оставили рублю шанса на рост. К закрытию торгов курс американского доллара расчётами «на завтра» прибавил 21 коп. (+0,3%), поднявшись до 63,06 руб., а курс евро вырос ещё сильнее, на 28 коп. (+0,4%), до 71,71 руб.

Росстат опубликовал данные по недельной инфляции потребительских цен в период с 18 по 24 июня, из которых следовало, что инфляция впервые за три недели сдвинулась с нулевой отметки и прибавила за неделю 0,1%. Напомним, что Банк России понизил прогноз по годовой инфляции в 2019 году с более чем 5%, до 4,2-4,7%. Новости о возобновлении роста инфляции негативно сказались на курсе рубля.

Тем временем в среду цена североморской нефти сорта Brent выросла на 0,8%, до $65,38 за баррель, впервые с конца мая вернувшись на отметку выше $65. Коммерческие запасы нефти в США, данные о недельной динамике которых были опубликованы в среду, как оказалось, сенсационно уменьшились на 12,8 млн баррелей, хотя рынок ожидал их снижения только на 2,54 млн баррелей. Сегодня с утра нефть Brent немного дешевеет, цена снижается на 0,2%.

Сегодня с утра рубль может двигаться разнонаправленно к доллару и евро. Наши прогнозы пока остаются без изменений: по паре доллар/рубль 62,7-63,5 руб., а по паре евро/рубль 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»