ИАЦ «Альпари»: Российский рынок имеет все шансы продолжить рост

Основные западные торговые площадки закрылись в среду разнонаправленно. Российский рынок оказался в лагере оптимистов, и закончил день в плюс. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,77%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля вырос скромнее, на 0,42%. Среди лидеров роста – «Магнит» (+4,74%) и «Транснефть» (+3,38%). Американский Dow 30 снизился при этом на 0,04%. Утром четверга индексы стран АТР дружно росли на 0,2-1,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 928 п., на 0,35% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Восстановление нефтяных котировок и рост азиатских площадок задают благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который имеет все шансы продолжить рост. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2745-2805 пунктов, по индексу РТС — 1375-1400 пунктов.

В среду нефть вновь подросла, но сделала это совсем незначительно. Торги стартовали с $65,1 за баррель марки Brent. В первой половине дня цена снизилась к $64,7, за тем последовал рост до $65,9, а к концу дня цена скорректировалась до $65,4. Росту цены во второй половине дня способствовала статистика Управления энергетической информации США. Она неожиданно показала снижение запасов нефти за неделю на 12,8 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения лишь на 2,5 млн баррелей. В ночь на четверг цена нефти резко скорректировалась к $64,8, хотя к утру восстановилась до $65,4. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составит $64,7-66,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $59,5-69,2.

А рубль, в отличие от рынка акций, накануне снизился. Одной из причин стало окончание периода уплаты НДПИ. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 63,2725 руб. (+23,75 коп.), а европейская валюта выросла до 71,7100 руб. (+28 коп.). Отсутствие сильных изменений нефтяных котировок по сравнению со вчерашним вечером приведет к нейтральному открытию торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,4-63,7 руб., для европейской валюты — 71,0-72,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»