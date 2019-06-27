ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD: ожидается падение до 1,1331

В соответствии со сбывшимся прогнозом ИАЦ «Альпари», в среду, 27 июня, торги по евро завершились в небольшом плюсе. Пара провела день в боковом тренде со средней ценой 1,1365. С одной стороны, доллар США чувствовал себя комфортно, так как снизились риски сокращения процентных ставок ФРС в июле. С другой стороны, доллар оказался под давлением после выхода слабых данных по заказам на товары длительного пользования за май. Курс евро обновил сессионный минимум, с которого восстановился до 1,1391. На торгах в Азии продавцы отыграли все потери, и пара готовится обновлять вчерашний минимум.

В 12:00 мск еврозона опубликует индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за июнь.

В 15:00 мск Германия опубликует индекс потребительских цен за июнь.

В 15:30 мск США представит данные об изменении объема ВВП за первый квартал и выпустят ценовой индекс ВВП за первый квартал. Также в это время выйдет отчет по первичным обращениям за пособием по безработице.

В 17:00 мск США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за май.

Ожидания по вчерашнему дню полностью оправдались. Цена вернулась к поддержке 1,1346. По прогнозу жду прорыв её и падение. Так как цена поднималась до 1,1391, то не рассматриваю падение ниже 1,1331. Если смотреть цель по нисходящему каналу, то она находится на 1,1311.

Все внимание инвесторов по-прежнему приковано к предстоящей в субботу встрече президентов США и Китая. Результаты встречи могут быть ключевыми для дальнейшего развития ситуации на валютном рынке.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»