Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 июня: 2 840,7000 руб/1 г золота и 30,8000/1 г серебра ЦБ РФ с 27 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 840,7000 руб.

1 грамм серебра - 30,8000 руб.

1 грамм платины - 1 625,5601 руб.

1 грамм палладия - 3 085,5400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,9201 р. (1,15%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1600 р. (0,52%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,6900 р. (0,41%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,0300 р. (0,52%) .

dims

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/ СИА /

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