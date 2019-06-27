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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 июня: 2 840,7000 руб/1 г золота и 30,8000/1 г серебра

27 июня 2019
ЦБ РФ с 27 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 840,7000 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,8000 руб.
  • 1 грамм платины - 1 625,5601 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 085,5400 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,9201 р. (1,15%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1600 р. (0,52%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,6900 р. (0,41%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,0300 р. (0,52%).

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