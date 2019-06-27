ИК «Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи завершит торги в диапазоне 2755 – 2775 пунктов

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

К середине торгов 27 июня индекс Мосбиржи снизился на 0,2%. Акции Магнита сегодня утром подешевели на 1,5%. Вчерашнее их повышение в условиях снизившейся торговой ликвидности и неопределенности в ожиданиях инвесторов оказалось неустойчивым. Впрочем, позитивные прогнозы динамики финансовых показателей компании на рынке по-прежнему преобладают.



Обыкновенные акции ОГК-2 упали на 3,5% после роста более чем на 25% за последние пять недель и в преддверии завтрашнего закрытия реестра акционеров на получение дивиденда.



Акции ФСК ЕЭС подорожали на 1,5%. Годовое общее собрание акционеров компании утвердило дивиденд в размере 0,016042926012 руб. на одну обыкновенную акцию. Общий объем выплат составит 20 449 361 тыс. руб. При этом, согласно заявлениям руководства ФСК, в приоритетах компании остается долгосрочная цель создания в России единой энергосетевой компании. С учетом существенного роста прибыли ФСК ЕЭС в 2018 году шансы развития ее бизнеса за счет новых приобретений повысились.



Американские фондовые рынки позитивно отреагировали на информацию о повышении объема продаж товаров длительного пользования за исключением ВПК и авиастроения. В то же время спад в динамике запасов нефти и меньший, чем ожидалось, прирост широкого индекса заказов на товары длительного пользования оказывают сдерживающее давление на активность покупок.



Новости в последнее время вселяли инвесторам надежду на то, что США и КНР могут прийти к компромиссу в вопросах взаимной торговли в результате встречи лидеров двух стран в рамках саммита G20. Однако, на мой взгляд, значимых перемен в этом противостоянии вряд ли сейчас стоит ожидать.



По данным Bloomberg, повышение тарифов на ряд китайских товаров в США на 25% либо абсорбировано без повышения цен самими китайскими компаниями, либо не привело к повышению цен при поддержке финансовых властей. Лишь, приблизительно, треть или четверть этого повышения отразилось в росте цен. Годовой прирост дефицита США в торговле с Китаем по апрельским данным, составил 5% и находится на уровне своих средних значений за последние 10 лет.



Торговая война вылилась в вялотекущий конфликт, который продолжает сдерживать краткосрочные дефляционные настроения и риски в моменты их появления, что стимулирует инвестиционные структуры проводить активную политику, искать инструменты, способные защитить средства инвесторов в условиях постепенно ускоряющейся инфляции. Эта тенденция соответствует целям властей США. Но для рынка в краткосрочном периоде сохранение рисков, связанных с торговой войной, может послужить сигналом для активизации продаж.



На этом фоне сегодня не исключено снижение спроса на российские акции. Ожидаемый диапазон к концу торгов по индексу Мосбиржи: 2755 – 2775 пунктов. Пара USD/RUB к закрытию будет находиться в пределах 62,90-63,40. По итогам недели мы по-прежнему ожидаем повышения российского рынка акций и цен на нефть.