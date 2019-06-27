ИК «Фридом Финанс»: Надежда на приостановление торговой войны поддерживает рынок

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду американский рынок акций завершил торги без единой динамики. Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average закрылся практически без изменений на уровне 26536,82 пунктов. Высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 0,32%, до 7909,97 пунктов. Индекс широкого рынка снизился на 0,12%, до 2913,78 пунктов. По итогам дня наибольший рост зафиксировали сектора энергетики (+1,54%) и технологий (+1,09%), а также потребительский сектор (+0,41%). В аутсайдерах оказались сектора телекоммуникаций (-2,15%), недвижимости (-1,96%) и здравоохранения (-1,25%).

Курс акций Slack Inc., размещённых на бирже на прошлой неделе, взлетел на 5,7% после того, как аналитики Robert W. Baird оценили бумаги компании "выше уровня рынка". Между тем акции нефтедобывающих гигантов ExxonMobil и Chevron поднялись на 0,4% и 0,2%, соответственно, на фоне роста нефтяных котировок до месячного максимума – $65,97 за баррель.

Аппетит к риску сегодня присутствует, «индекс страха» снижается на 1,8%. Доходность по десятилетним казначейским облигациям восстанавливается до 2,06% на фоне надежд на перемирие между США и КНР. Дональд Трамп заявил, что встреча в Осаке с Си Цзиньпином может привести к торговой сделке, что вызывает усиление оптимистичных настроений на мировых площадках. Азиатский фондовый рынок вырос на 0,7%-1,3%. Европейские индексы открылись в плюсе.

Однако президент США также предупредил, что он готов ввести тарифы на весь оставшийся китайский импорт в размере $300 млрд, если не удастся добиться переговоров по ключевым вопросам с китайской стороной. В данном случае рынки снова охватит волна опасений о замедлении глобального экономического роста, которая будет сопровождаться распродажами на мировых площадках. Фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне. По нашим прогнозам, ориентир для индекса широкого рынка составляет 2900-2950 пунктов.

После закрытия рынка финансовый отчет представит ритейлер NIKE. По предварительным оценкам, выручка компании увеличится на 3,5%, благодаря оптимизации продаж в США на фоне ускорения инвентаризации. Ожидается, что прибыль на акцию сократится на 4% из-за растущих затрат.

Инвестсообщество ожидает публикацию ВВП США за первый квартал. Предполагается сохранение показателя на уровне предварительного значения – 3,1%. В фокусе также данные Минтруда по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. Ожидается увеличение заявок на 1,8% до 220 тыс. Незначительные изменения указывают на эффективный рынок труда.

Нефть скорректировалась вниз, но по-прежнему остаётся выше $65 за баррель. Считаю, что до публикации итогов саммита G20 и встречи в рамках ОПЕК+ выход из диапазона $64-66 за баррель маловероятен.