Комментарии

Сбербанк погасил третий выпуск инвестиционных облигаций для корпоративных клиентов

28 июня 2019

Сбербанк погасил третий выпуск инвестиционных облигаций (ИОС) со сроком обращения три месяца. Выпуск был организован специально для корпоративных клиентов. Дата погашения — 24 июня 2019 г.

Доходность данного выпуска ИОС составила 2,25% (9% годовых). ИОС для юридических лиц выпущена с условным купоном, зависящим от значения ключевой ставки Центрального банка РФ (процентной ставки по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора). Для получения условного купона инвесторами ключевая ставка ЦБ РФ на дату оценки (18 июня 2019 года) должна была составить меньше 7,85% или быть равной этому значению.

26 марта 2019 года ИОС приобрели 19 корпоративных клиентов на общую сумму 431 млн рублей. По итогам выпуска инвесторы, вложившие средства в корпоративные ИОС, получили доход, более чем в полтора раза превысивший доходность депозита для юридических лиц на момент размещения (от 5,49% до 5,75%).

Андрей Шеметов, вице-президент, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Инвестиционные облигации Сбербанка дают высокий дополнительный доход и при этом гарантируют возврат номинальной стоимости при их погашении. Благодаря этому клиенты могут контролировать свои риски, извлекая максимальную выгоду от вложений временно свободных средств».

Инвестиционные облигации Сбербанка — долговые ценные бумаги ПАО Сбербанк. Их доходность зависит от динамики рыночной стоимости базового актива. В качестве такого актива могут выступать акции российских компаний, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки на ценные бумаги российских эмитентов, курсы валют, цены товаров и иные рыночные индикаторы.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

"Сияние Байкала"
Жизнь после туберкулеза: что можно, что нельзя?
«В практике косметологов бывают аварийные случаи». На «Сиянии Байкала» обсудили, что можно, а что нельзя делать при социально-значимых заболеваниях
«Группы риска. Что можно и что нельзя?». 23 июня в Иркутске состоится дискуссия в рамках биеннале врачей-косметологов «Сияние Байкала»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги