ИАЦ «Альпари»: Перед саммитом G20 рубль стабилен около уровня 63,00 руб.

В четверг, 28 июня, рубль завершил торги против иностранных валют практически без изменений. Активность участников рынка низкая перед ключевым событием недели — саммита G20 в Японии, — где президент США Дональд Трамп должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Пара доллар/рубль выросла на 0,03%, до 63,07 руб., евро/рубль снизилась на 0,01%, до 71,70 руб., фунт/рубль – на 0,07%, до 79,90 руб.

Цена на нефть сорта Brent закрылась в небольшом плюсе, на торгах в Азии подешевела на 1,58%, до $65,30. На цены давит неопределенность в отношении торгового конфликта и предстоящих переговоров. Если двум странам удастся найти решение, чтобы прекратить торговую войну, цена на нефть поднимется на ожиданиях улучшения будущих макропоказателей Китая, что повысит спрос на нефть.

Встреча ОПЕК пройдет 1 и 2 июля. Инвесторы ожидают, что картель продлит сделку до конца года. Такое решение уже заложено в цены, поэтому от встречи важно не само продление сделки, а что картель будет делать в 2020 году для стабилизации цен.

На торгах в Азии баррель Brent стоит $65,39. Падение на 1,45% расцениваю как коррекционное движение к росту с $64,06 до $66,81. Откат составил примерно 60% ($65,10). Для покупателей хороший уровень поддержки для закупа фьючерсов и возобновления роста. К закрытию дня ожидаю цену на нефть на уровне $66,80 за баррель.

Активность по рублевым парам стоит ожидать на открытии Мосбиржи и на американской сессии. Так как инвесторы ожидают положительного исхода встречи Трампа и Цзиньпина, то рискну предположить, что пара доллар/рубль закроет неделю около отметки 62,75 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»