Комментарии

ПСБ: Основное внимание участников рынка в ближайшее время приковано к саммиту G-20

28 июня 2019

В преддверии саммита G-20 на рынках преобладают осторожные настроения. Вчера экономический советник Белого Дома Л.Кудлоу заявил, что субботняя встреча между лидерами США и Китая будет проходить без предварительных договоренностей. Согласно комментариям в деловых СМИ, ссылающихся на собственные источники, китайская сторона собирается настаивать на снятии ограничений к Huawei, как необходимому условию для заключения торговой сделки. Стороны по-прежнему имеют много разногласий и в ключевом переговорном вопросе последних месяцев – теме защиты интеллектуальной собственности иностранных компаний на китайском рынке, и для реализации инициатив американской стороны необходимо вносить изменение в законодательство КНР. Повторим нашу идею, что для поддержания риск-аппетита на рынках на необходимом уровне на саммите крайне желательно увидеть, как минимум, обещание сторон не вводить в течение определенного срока новые ограничительные меры и представить новую дорожную карту постепенного движения к достижению полноценной торговой сделки. Если этого добиться не удастся, рынки может ждать разочарование.

За подготовкой к саммиту G-20 внимание к публикуемой макроэкономической статистике несколько снизилось. Вчерашняя третья оценка ВВП США за 1 квартал подтвердила темпы роста в 3,1% (сегодня будут опубликованы данные по расходам на личное потребление в США). Из негативных данных отметим публикацию отчета по оценке потребительского и делового доверия в еврозоне, где совокупный индикатор снизился до минимумов с 1 кв. 2016 г., что усиливает опасения относительно влияния негативной динамики в производственном секторе на всю экономику региона в целом.

Российский рынок акций вчера завершил торги локальным ростом на 0,2% по индексу Мосбиржи. С точки зрения краткосрочной динамики рынка ключевое влияние по-прежнему может исходить со стороны внешнего фона. Сегодняшняя программа саммита G-20 может быть интересна для российского рынка прежде всего встречей Президентов США и РФ, но в то же время, вероятно, влияние итогов завтрашней встречи между американской и китайской группой через влияние общего риск-аппетита будет более значимо. Сегодня в базовом сценарии ожидаем продолжения консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2760-2790 пунктов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

"Сияние Байкала"
Жизнь после туберкулеза: что можно, что нельзя?
«В практике косметологов бывают аварийные случаи». На «Сиянии Байкала» обсудили, что можно, а что нельзя делать при социально-значимых заболеваниях
«Группы риска. Что можно и что нельзя?». 23 июня в Иркутске состоится дискуссия в рамках биеннале врачей-косметологов «Сияние Байкала»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги