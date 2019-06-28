ПСБ: Основное внимание участников рынка в ближайшее время приковано к саммиту G-20

В преддверии саммита G-20 на рынках преобладают осторожные настроения. Вчера экономический советник Белого Дома Л.Кудлоу заявил, что субботняя встреча между лидерами США и Китая будет проходить без предварительных договоренностей. Согласно комментариям в деловых СМИ, ссылающихся на собственные источники, китайская сторона собирается настаивать на снятии ограничений к Huawei, как необходимому условию для заключения торговой сделки. Стороны по-прежнему имеют много разногласий и в ключевом переговорном вопросе последних месяцев – теме защиты интеллектуальной собственности иностранных компаний на китайском рынке, и для реализации инициатив американской стороны необходимо вносить изменение в законодательство КНР. Повторим нашу идею, что для поддержания риск-аппетита на рынках на необходимом уровне на саммите крайне желательно увидеть, как минимум, обещание сторон не вводить в течение определенного срока новые ограничительные меры и представить новую дорожную карту постепенного движения к достижению полноценной торговой сделки. Если этого добиться не удастся, рынки может ждать разочарование.

За подготовкой к саммиту G-20 внимание к публикуемой макроэкономической статистике несколько снизилось. Вчерашняя третья оценка ВВП США за 1 квартал подтвердила темпы роста в 3,1% (сегодня будут опубликованы данные по расходам на личное потребление в США). Из негативных данных отметим публикацию отчета по оценке потребительского и делового доверия в еврозоне, где совокупный индикатор снизился до минимумов с 1 кв. 2016 г., что усиливает опасения относительно влияния негативной динамики в производственном секторе на всю экономику региона в целом.

Российский рынок акций вчера завершил торги локальным ростом на 0,2% по индексу Мосбиржи. С точки зрения краткосрочной динамики рынка ключевое влияние по-прежнему может исходить со стороны внешнего фона. Сегодняшняя программа саммита G-20 может быть интересна для российского рынка прежде всего встречей Президентов США и РФ, но в то же время, вероятно, влияние итогов завтрашней встречи между американской и китайской группой через влияние общего риск-аппетита будет более значимо. Сегодня в базовом сценарии ожидаем продолжения консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2760-2790 пунктов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"