Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Рынки ждут новостей из Японии

28 июня 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали акции НЛМК (+2,15%). Лидерами снижения стали акции ЛСР (-2,14%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 63,00. 

Рынок обновил максимум по индексу Мосбиржи, и пытается закрепиться на новом уровне. Сейчас отсутствуют внутренние драйверы для роста, в то же время, на внешнем фоне пока нет новостей, которые спровоцировали бы волну подъема или коррекции.

Внимание инвесторов приковано к саммиту лидеров G20, в особенности, к соглашению США и Китая. Сейчас, на мой взгляд, у рынка меньшая вероятность роста, чем падения, причем движение обещает быть резким. Провал переговоров сформирует разворотную картину на биржах США, и этому последуют площадки по всему миру.   

АЛРОСА (-1,87%) видит риски рынка искусственных алмазов. По данным компании, объем производства искусственных алмазов 2-4 млн карат (объем производства АЛРОСы – 38-40 млн карат). Цена искусственных камней крупного размера в 8-10 раз ниже натуральных. Угроза не только в нелегальном рынке, но и в легальном, поскольку в последнее время, благодаря маркетингу и лоббированию, отношение к синтетическим камням меняется в лучшую сторону. На горизонте 2040 г. спрос на алмазы может вырасти на 30 млн карат, и, не исключено, что синтетические камни, которые сейчас занимают долю рынка около 3%, заметно ее увеличат. На наш взгляд, в краткосрочной перспективе рисков для АЛРОСЫ нет, а в долгосрочной гиганты АЛРОСА и DeBeers могли бы и сами проявить интерес к этому сегменту. 

Ожидаю разнонаправленную динамику. На ход торгов повлияют новости с саммита G20. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2750-2800 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,50. 
 


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