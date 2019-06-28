Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок малоподвижен из-за глобального фона

28 июня 2019

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 27 июня российский рынок акций перешел в режим консолидации под влиянием внешнего фона. Индекс Мосбиржи прибавил скромные 0,1%,  РТС закрывается практически без изменений.  По моим расчетам, боковая  динамика сохранится и на завтрашних торгах: индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2750-2780 пунктов, РТС останется в диапазоне 1370-1390 пунктов.

В лидерах роста сегодня отметились акции Интер РАО (+1,9%), Аптечной сети 36,6 (+1,2%) и Фосагро (+1,2%). Котировки МТС снизились на 0,3% на новости о том, что оператору связи не удалось договориться с Gett о сотрудничестве и выходе на быстрорастущий рынок онлайнового сервиса по заказу такси, охватившего уже более трети всех перевозок этого типа.

Глобальный фон смешанный. Европейские и американские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику.  Поддержку американским индексам оказывают пересмотренные данные по динамике ВВП, которые подтвердили рост экономики на 3,1%, несмотря подаваемые ею неоднозначные сигналы. Рост мировых площадок сдерживают ожидания итогов саммита G20.

Нефть торгуется практически без изменений, на уровне 65,7 за баррель. Триггеров для выхода из краткосрочного диапазона 64-66 за баррель до окончания встречи в рамках «Большой двадцатки» и заседания участников соглашения ОПЕК+ не ожидается.

Российский рубль к доллару замер возле 63 руб. под влиянием завершившегося налогового периода и вялого движения нефтяных котировок. Краткосрочный ориентир по USD/RUB составляет 62,5-63,5, по EUR/RUB – 71-73.


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