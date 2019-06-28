ИАЦ «Альпари»: Рынок жаждет свежих катализаторов

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российский фондовый рынок в четверг вечером то подрастает, то снова уходит «в нули». В Осаке стартует саммит G-20 — шоу начинается, инвестиционный мир замирает в ожидании. Может быть, в этот раз ожиданий слишком много, и основная их часть так и не будет реализована, но рынок все-таки может рассчитывать на что-то довольно интересное.

Индекс МосБиржи стабилен в области 2770-2785 пунктов, инвесторы совершенно не спешат фиксировать прибыль — никто не ждет, что внешний фон ухудшится. Индекс РТС тоже выглядит неплохо около 1388 пунктов, может консолидироваться в коридоре 1370-1390 пунктов совершенно спокойно.

Среди лидеров сегодняшнего спрос на рынке выделяются акции «НЛМК», но здесь пока нет ничего увлекательного — бумага стоит в «боковике» 167,12-172,00 руб., рынок не определился с приоритетами.

После бурного роста накануне акции «Магнита» сегодня корректируются. Тот факт, что волатильность в бумагах остается высокой, а котировки утром пробивали 3900 пунктов, оставляет шанс на возвращение покупателей.

Центробанк сегодня сообщил, что ожидает ускорения роста экономики в третьем квартале 2019 года. В мае все было довольно уныло, в июне, думается, статистика на этот счет тоже не порадует. Отчего тогда ЦБ столь оптимистичен? В прошлые разы ВВП поднимался, когда нефть была дорогой, а рубль девальвировался. Сейчас с нефтью не все так однозначно, но нацвалюту вполне можно ослабить, раз того требует конъюнктура.

Сегодня доллар стабилен около 63,10 руб., краткосрочный коридор не исключает колебаний в пределах 62,60-63,35 руб. Пара евро/рубль смотрится нейтрально в пределах 71,45-71,95 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»