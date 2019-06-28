ПСБ: Минимальный рост и обновление максимумов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать небольшой рост на умеренно позитивном внешнем фоне. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог удержать позиции выше 66 долларов, перейдя в консолидацию над этим уровнем. Западные фондовые площадки не демонстрировали единой динамики. Так, в Европе основные индексы к вечеру изменились в пределах от -0,1% до 0,3%. В США после первых часов торгов Dow Jones отступил на 0,1%, а S&P500 прибавил 0,4%. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи подтянулся на 0,2%, поднявшись в район 2779 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги НЛМК и «префы» Сургутнефтегаза, рост которых составил 2,2% и 2% соответственно. Хуже рынка торговались ОГК-2, Алроса и Магнит, потерявшие более 1,5%. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи смог обновить исторический максимум, в моменте достигая 2790,6 пункта. Однако закрепиться на новых высотах не получилось, а по итогу дня был продемонстрирован лишь умеренный рост. При этом не наблюдается существенных поводов, как для уверенного роста, так и для снижения. Инвесторы «замерли» в ожидании саммита G-20, который стартует завтра, и результатов переговоров между лидерами США и Китая, которые состоятся в субботу. В результате, на рынке сохраняется консолидация в диапазоне 2730 – 2790 пунктов. Вероятно, в рамках пятничных торгов мы также не увидим направленного движения.



На валютной секции Московской биржи российский рубль удержал позиции у уровней закрытия среды. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро продемонстрировали лишь символические изменения, торгуясь в районе 63,1 и 71,7 рубля соответственно. Отметим, что пара USD/RUB продолжает движение ниже краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало 5 июня и проходящего в текущий момент чуть выше 63,2 рубля. Основной же технической поддержкой для доллара выступаетуровень 62,5 рубля. При этом российская валюта потеряла поддержку со стороны налогового периода, а основным фактором, влияющим на динамику рубля, продолжает оставаться отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся рынков. Здесь также, в случае отсутствия важных новостей, в пятницу консолидация может продолжится в ожидании результатов саммита G-20.