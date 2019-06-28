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Курсы валют ЦБ РФ на 28 июня: 63,0756 руб/доллар США и 71,8179 руб/евро

28 июня 2019
ЦБ РФ с 29 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,0756 руб.
  • 1 евро - 71,8179 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,8238 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0304 р. (0,05%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1544 р. (0,22%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1470 р. (0,16%).

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