ИК «Фридом Финанс»: Диапазон закрытия торгов по индексу Мосбиржи - 2750–2780 пунктов

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Индекс Мосбиржи к середине торгов 28 июня практически не отошел от уровней вчерашнего закрытия. Привилегированные и обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза, который сегодня проводит годовое общее собрание акционеров, подорожали на 1,05% и 0,7%. Глава компании Владимир Богданов, выступая на встрече с акционерами, заявил, что налоги на добычу нефти в Западной Сибири — самые высокие не только по России, но и в мире, и выразил надежду на смягчение налогообложения в ТЭК РФ. Сургутнефтегаз готов увеличить добычу «за счет новых технологий», но ждет «изменения рыночных условий в лучшую сторону». Учитывая традиционный консерватизм и осторожность в решениях и оценках менеджмента компании, последние заявления руководства Сургутнефтегаза свидетельствуют о наличии в отрасли позитивных предпосылок с точки зрения нефтяных цен и налогового климата.



Акции НЛМК упали на 5,9% на новостях о продаже части пакета владельца компании Владимира Лисина. Пакет соответствует приблизительно 2,6% капитала Новолипецкого меткомбината, или порядка $400 млн.



Важная для рынка США майская статистика динамики доходов потребителей может несколько разочаровать инвесторов, поскольку для этого месяца характерно сезонное замедление экономической активности. Однако уже данные по личным доходам за июнь могут оказаться заметно лучше. Мы по-прежнему не исключаем ослабления спроса на российские акции и воздерживаемся от краткосрочных покупок. Ожидаемый диапазон закрытия торгов по индексу Мосбиржи: 2750–2780 пунктов. Пара USD/RUB завершит день в пределах 62,55-63,05.



На курс рубля пока не повлияло ослабление спроса в мировой и российской экономики в первом полугодии. Однако в ближайшие месяцы опасения у покупателей рубля могут вызывать ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Снижение долларовых ставок уменьшит уровень рисков в развитых странах, что поддержит курс доллара и евро к рублю. Аналогичную реакцию вызовет планируемое ЦБ повышение нормы резервирования для банков по валютным вкладам. Расходы банков возрастут, валютные ставки в долларах снизятся. Для рынка это станет сигналом наличия у регуляторов и игроков ожиданий повышения инвестиционной активности на западных фондовых площадках и ослабления риска при вложениях в долларах и евро по сравнению с рублевыми инвестициями. Мы рассматриваем такой сценарий как перспективный и постепенно начинаем учитывать его в краткосрочных прогнозах.

