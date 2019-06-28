ИАЦ «Альпари»: Акции «Аэрофлота» взяли новую высоту, а «Россетей» перегорели

За прошедшую неделю с 21 по 27 июня рост российского фондового рынка приостановился. Так, индекс РТС за неделю понизился на 0,23%, до 1388,07 пункта, а индекс МосБиржи почти всю неделю стоял на месте, понизившись только на 0,02%, до 2779,66 пункта. Между тем, цена на нефть Brent на прошедшей неделе росла, повысившись на 1,4% и превысив отметку в $65 за баррель. Однако на фондовый рынок рост цены на нефть почти не повлиял.

На фоне небольшого снижения индексов и курсов акций ряда «голубых фишек» весьма ярко смотрелись акции «Аэрофлота». Акционеры на годовом общем собрании 25 июня одобрили дивиденды в размере 50% чистой прибыли по МСФО, что соответствует 2,69 руб. на акцию. Начало сезона летних отпусков, туристических поездок и путешествий подогревает интерес инвесторов к этим бумагам, которые за неделю прибавили 2,5%, в результате чего цена акций авиаперевозчика превысила нашу предыдущую целевую цену в 100 руб. на акцию. Наша новая расчётная цена по акциям «Аэрофлота» составляет 108 руб. за акцию. Мы рекомендуем «держать» эти бумаги, так как их потенциал роста считаем после прошедшего ралли довольно умеренным.

Хуже рынка на прошедшей неделе оказались обыкновенные акции «Россетей», упавшие на 4%. На годовом общем собрании, состоявшемся 27 июня, акционеры одобрили выплату годовых дивидендов за 2018 год и промежуточных дивидендов за первый квартал 2019 года. На дивиденды за первый квартал текущего года компания направит 5 млрд руб., что станет историческим рекордом и превысит вдвое размер доли чистой прибыли компании, направленной на дивиденды по итогам 2018 года. Напомним, что совет директоров публичной компании заранее объявляет предполагаемый размер дивидендов по акциям, который выносится на одобрение общего собрания акционеров. Поэтому прекрасные новости об исторически рекордных дивидендах компании к моменту годового собрания её акционеров были уже известны и отыграны рынком. За июнь акции «Россетей» выросли на 14%, намного превзойдя рост индекса МосБиржи. Наша расчётная цена по акциям «Россетей» составляет 1,53 руб. за акцию, рекомендация по этим акциям — «держать».

С 1 июля в соответствии с законом об акционерных обществах парад годовых общих собраний акционеров закончится, но без корпоративных новостей рынок не останется. Нас ожидают следующие события:

В пятницу, 28 июня, пройдут годовые общие собрания акционеров «Газпрома», «МегаФона», «Вымпелкома», «РусГидро», «КАМАЗа», «Мечела», «ТМК».

В понедельник, 1 июля, закроется реестр акционеров для получения дивидендов «Кубаньэнерго».

Во вторник, 2 июля, закрываются реестры акционеров для получения дивидендов «Мосэнерго» и «Т Плюс».

А в четверг, 4 июля, реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Ростелеком».

По прогнозу ИАЦ «Альпари», на следующей неделе индекс РТС покажет колебания в интервале 1360-1490 пунктов, а индекс МосБиржи сохранится без изменений в диапазоне 2700-2810 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»