ИАЦ «Альпари»: Чем удивят рынок Австралия, США и Россия?

На следующей неделе править бал будет политика. А также нефть, которая, как ни крути, а с политикой очень тесно связана, особенно с геополитикой. На ярко выраженном политическом фоне почти незаметным может остаться важное решение центрального банка одной развитой страны по процентной ставке. Политики станет меньше в пятницу, но зато в этот день прибавится важных экономических новостей, в том числе актуальных для России. Теперь обо всём подробнее.

Понедельник

В понедельник, 1 июля, на повестке дня – политика и нефть. Во-первых, с утра понедельника будут отыгрываться события, произошедшие ранее на саммите «Большой двадцатки» 28 и 29 июня. Полагаем, что амплитуда колебаний курса доллара к рублю может составить 62-63,5 руб. за доллар, курса евро к рублю – 71-72,2 руб. за евро. Ожидаем также динамику курса доллара к китайскому юаню в 6,86-6,89 юаня за доллар.

И в этот же день нам не позволят расслабиться новости из Вены, где в понедельник произойдут сразу два важных и при этом взаимосвязанных события. Речь идет о встрече министерского мониторингового комитета «ОПЕК+», которая пройдет утром, и о последующей 176-й конференции стран ОПЕК, которая начнется в середине дня. Напомним, что ранее конференция ОПЕК была запланирована на 25 мая, но по просьбе Саудовской Аравии была перенесена на начало июля в связи с тем, что саудиты считали нужным проводить конференцию ОПЕК только после саммита «Большой двадцатки». Новостей можно будет ждать, скорее всего, вечером. Однако новости и заявления с этих важных встреч могут оказать влияние на цену нефти, которую мы ожидаем на следующей неделе в коридоре $64-66 за баррель, а также, соответственно, на курс рубля.

В Канаде 1 июля – выходной день в связи с национальным праздником, биржи и банки не работают.

Вторник

Во вторник, 2 июля, с утра важные новости нам обеспечит Австралия. Резервный банк Австралии примет решение по процентной ставке. Аналитики ожидают, что РБА, который ранее неохотно шел на изменения монетарной политики, может понизить ставку на 0,25 п.п., до 1%. Это может временно ослабить курс австралийского доллара. Мы ожидаем, что курс австралийского доллара к «американцу» на будущей неделе составит 0,698-0,71 американских долларов за «австралийца».

Во вторник России и другим нефтедобывающим странам придется ждать новостей со встречи стран-участниц соглашения «ОПЕК+» о сокращении добычи нефти, которая также пройдет в Вене. Если по итогам встречи будет принято решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти на второе полугодие 2019 года, нефть может подорожать, а вместе с ростом цены нефти можно будет ожидать укрепления рубля.

Среда

В среду, 3 июля, с утра выйдут данные по индексу Markit для еврозоны в секторах производства и услуг за июнь. Рынок ожидает, что индекс Markit в секторе услуг в июне снизился с 53,4 до 52,5 пункта, а в секторе производства – понизился с 52,1 до 51,6 пункта, что говорит о недоверии бизнеса к текущей экономической ситуации. Ожидаем на будущей неделе по курсу евро к доллару 1,134-1,14 доллара за евро.

В 17:00 (мск) выйдут данные по производственным заказам в США за май. Рынок ожидает, что в мае заказы выросли на 0,2% к апрелю, несмотря на апрельское падение этого показателя. Если опубликованные данные совпадут с прогнозом, это будет шанс на краткосрочное укрепление доллара к мировым валютам.

Четверг

В четверг, 4 июля, наиболее значимым событием дня станет публикация статистики по инфляции потребительских цен за июнь в Швейцарии. Инфляция в Швейцарии традиционно низкая, за май индекс потребительских цен вырос всего на 0,5% в годовом исчислении. Прогнозируемый нами диапазон курса доллара к швейцарскому франку находится в пределах 0,976-0,981 франков за доллар.

Напомним, что 4 июля в США отмечают День независимости, в связи с чем банки и биржи работать не будут, и у многих национальных валют не будет «ориентира» в виде американского доллара.

Пятница

В пятницу, 5 июля, важных новостей будет немного, но те, что выйдут в этот день, могут оказать существенное влияние на валютные курсы. В США в 15:30 (мск) выйдет статистика по рынку труда в июне. Будут представлены такие важные данные, как количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, уровень безработицы и темпы роста средней почасовой зарплаты в годовом исчислении за июнь. Рынок уже ожидает, что количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в июне составило 165 тыс. по сравнению с 75 тыс. в мае, а безработица в июне осталась, как и в мае, на уровне в 3,6% трудоспособного населения, то есть на достаточно низком уровне для США. Если статистика совпадет с ожиданиями рынка, доллар может краткосрочно укрепиться.

Во второй половине дня пятницы Росстат может опубликовать важные данные по инфляции потребительских цен в России за июнь. Мы ожидаем, что в июне годовая инфляция в нашей стране не превысит 5-5,1%. Если темпы инфляции будут замедляться, то опубликованная статистика станет позитивным драйвером для курса рубля.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»