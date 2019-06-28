ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - инвесторы начали движение к 1,1395

По данным ИАЦ «Альпари», за четверг, 27 июня, курс евро не изменился и завершил торги на уровне закрытия среды (1,1369). Цена была стабильной к доллару на протяжении всего дня. Я это связываю с предстоящим саммитом G20 и отсутствием резких заявлений Трампа в сторону Китая. Представитель Китая заявил, что страна имеет намерение заключить с США сбалансированное торговое соглашение, однако США в этом не заинтересованы.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что заключение торгового договора возможно во время встречи с главой КНР. Есть даже слухи, что разрабатывается предварительный договор, который позволит избежать повышения пошлин на китайские товары в размере $300 млрд.

На момент написания обзора евро стоит 1,1375. Покупатели пробили сопротивление и настроены двигаться к 1,1395. Рост выше не рассматриваю, потому что трейдеры проявляют осторожность в преддверии саммита G20 в эти выходные. Инвесторы ожидают, что Штаты и Китай достигнут перемирия в своем торговом конфликте. Однако из-за эмоциональности Трампа сохраняется неопределённость.

В 12:30 мск Великобритания опубликует данные по платежному балансу, объемам ВВП и инвестициям за первый квартал.

В 15:30 мск Канада опубликует данные об изменении объема ВВП за апрель и выпустит индекс цен производителей за май. США представят основной индекс расходов на личное потребление за май и заявят об изменении личных доходов/расходов населения за май.

В 16:45 мск США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь, а в 17:00 выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь.

В 18:30 мск в Канаде выйдет ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады за второй квартал.

В 20:00 мск Baker Hughes опубликует отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»