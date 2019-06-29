ПСБ: Внешний фон не помог

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок снизился, несмотря на позитивный внешний фон. Так, поддержку нашим акциям могла ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 66,5 доллара за баррель. Также позитивные настроения несла динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1% и 0,2%. Несмотря на это к 18.00 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,5%, отступив в район 2767 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги НЛМК и ФосАгро, которые потеряли 6% и 2,4% соответственно. Лучше рынка торговались Система и Ростелеком, прибавившие 1,9% и 1,1%. В преддверии переговоров между лидерами США и Китая на полях саммита G-20, рынки консолидируются, ожидая итогов встречи, которые в начале следующей недели станут определяющими для динамики широкого спектра активов. Так, в случае позитивных сигналов, покупки могут возобладать, что приведет к возобновлению роста нашего рынка и может позволить индексу МосБиржи в краткосрочной перспективе подняться в район 2900 пунктов. В случае же если по итогам встречи игроки не услышат заявлений о сближение позиций в торговых переговорах, коррекционные настроения возобладают в широком спектре активов.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,1%, до 63 рублей, евро прибавил аналогичную величину, торгуясь в районе 71,8 рубля. Отметим, что в рамках сегодняшних торгов американская валюта протестировала краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов 5 июня. Однако с первой попытки пробить его не получилось.

Слабость «быков» в долларе, скорее всего, вызвана также ожиданием результатов саммита G-20. Часть инвесторов предпочла взять паузу в принятии инвестиционных решений и будет пересматривать портфели активов уже в понедельник. В этой связи можно ожидать роста волатильности на валютном рынке. Кроме тренда, из сопротивлений выделим уровень 64 рубля. Ближайшей поддержкой для доллара выступает отметка 62,5 рубля.