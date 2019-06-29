ИК «Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2750-2800 пунктов

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Российский рынок акций завершает торги 29 июня в красной зоне. Индекс Мосбиржи снижается на 0,5%, РТС опустился на 0,3%. На мой взгляд, на следующей неделе отечественные фондовые индексы будут следовать за мировыми площадками. Рублевый индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2750-2800 пунктов, долларовый РТС останется в пределах 1350-1390 пунктов.



В лидерах роста акции Мультисистемы (+10,3%), ЗИЛа (+1,89%) и Ростелекома (+1,03%). Котировки Мосэнерго поднялись на 1%, поскольку сегодня последний день для получения дивидендов. Акции НЛМК упали в цене на 5,5% из-за продажи части пакета Владимира Лисина.



Внешний фон нейтральный. Новостей, которые задали бы направление движения рынков, нет. Американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе. Между тем нефтяные котировки направились вниз, к $65 за баррель. Однако выхода из краткосрочного диапазона $64-66 за баррель до появления новостей с китайско-американских переговоров в субботу не предвидится. Волатильность нефтяных котировок повысится в преддверии подведения итогов заседания по соглашению ОПЕК+, которое пройдет 1 и 2 июля. Вероятно, договоренности об ограничении добычи будут продлены, правда, пока неизвестно, как именно будут пересмотрены квоты.



Пара USD/RUB продолжает колебания около 63. При повышении цен на нефть на следующей неделе ожидаю укрепление рубля к доллару до 62,5. Однако в случае снижения цен на нефть в совокупности с заканчивающимся налоговым периодом отечественная валюта может ослабнуть до 64. Ориентир по паре EUR/RUB составляет 71-73.