ПСБ: Итоги саммита G20 встречены на рынках локальным оптимизмом

Итоги саммита G20 встречены на рынках локальным оптимизмом. Основной итог саммита – США и Китай возвращаются к торговым переговорам. Участники рынка надеются, что в ближайшее время не будет анонсировано введение новых импортных пошлин (в частности, пошлин на весь китайский импорт). Что касается санкций к китайской Huawei, то американская сторона, возможно, частично снимет запрет на покупку американской продукции, которая не представляет угрозу национальной безопасности (на этой неделе американский Президент должен провести совещание с министерством торговли, чтобы определить, какую именно продукцию может закупать китайская компания). В то же время, на наш взгляд, кардинального прорыва в переговорах не произошло – существенные противоречия в первую очередь в вопросах защиты интеллектуальной собственности сохраняются, и стороны не представили какую-либо «дорожную карту», по которой собираются двигаться к заключению торгового соглашения.

Начало недели проходит на глобальных рынках в позитивном ключе – фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона находятся преимущественно на положительной территории, а фьючерсы на американские индексы прибавляют ощутимые 0,9-1,4%. При этом, на текущей неделе внимание участников рынка может постепенно отходить от торговых отношений между ведущими экономиками к макроэкономической статистике. Сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе ЕС и США (аналогичный показатель по китайской экономике уже представлен и продемонстрировал снижение с 50,2 до 49,4 пунктов), в среду – индексы деловой активности в сфере услуг, в пятницу – данные по американскому рынку труда. В совокупности статистика текущей недели может стать весомым аргументом при принятии Федрезервом решения по ставке в конце этого месяца. На данный момент рынок, согласно фьючерсам на ставку, оценивает вероятность ее снижения на июльском заседании в 100% (из них 17% - за снижение сразу на 50 пунктов). При этом экономисты различных финансовых институтов менее категоричны - согласно недавнему опросу Bloomberg, экономисты в среднем ожидают двух снижений ставки ФРС в этом году (в сентябре и декабре).

Российский рынок акций завершил пятничные торги умеренным снижением на 0,5% по индексу Мосбиржи. Позитивные итоги саммита G20, на наш взгляд, могут способствовать новым попыткам индекса протестировать зону в 2780-2800 пунктов. Дивидендный сезон на российском рынке продолжается. На этой неделе состоятся отсечки в акциях Мосэнерго (понедельник; здесь и далее указана дата, когда акции торгуются уже без дивидендов), Ростелекома (среда), Аэрофлота, Татнефти (для обеих компаний в четверг), Энел Россия, Россети (для обеих компаний в пятницу). Влияние дивидендных отсечек на индекс Мосбиржи на этой неделе будет сравнительно невысоко и, по нашей оценке, составит около 7 пунктов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"