ИАЦ «Альпари»: Рынок в пятницу не отыграл новости от «большой двадцатки»

По данным ИАЦ «Альпари», в пятницу, 28 июня, доллар и евро продолжали расти, хотя темпы их роста замедлились. К закрытию торгов обменный курс доллара расчётами «завтра» вырос на 17 коп. (+0,26%), до 63,24 руб., а курс евро вырос поменьше, на 14 коп. (+0,2%), до 71,84 руб. Рынок, видимо, ещё не успел отыграть положительные новости из Осаки с проходящего там 28-29 июня саммита G20.

А хороших новостей на прошедшем саммите было много. Во-первых, в пятницу состоялась запланированная встреча президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча была достаточно формальной, но в её ходе были обозначены важные проблемы, которые придется решать совместно двум великим державам, в частности – возможное начало переговоров по вопросам разоружений и стратегической стабильности. В субботу Трамп встретился со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, и обе стороны достигли договоренности о возобновлении переговоров по выходу из торгового конфликта. До полного решения острейших глобальных проблем России, Китаю и США пока ещё далеко, однако, стремление вести переговоры будет позитивно воспринято мировыми финансовыми рынками.

Цена нефти североморской смеси Brent в пятницу сильно упала, на 1,8%, до $64,27 за баррель, корректируясь после бурного роста в середине недели. Однако в выходные президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам прошедших на саммите G20 двусторонних встреч заявил, что между Россией и Саудовской Аравией достигнута договоренность о том, что страны будут рекомендовать другим странам, участвующим в «ОПЕК+», продлить соглашение о сокращении добычи нефти как минимум до конца текущего года, а возможно и до конца 1 квартала 2020 года. Сегодня с утра нефть Brent резко подорожала, цена растет уже на 3%, превысив $66 за баррель.

Полагаем, что при открытии мы увидим укрепление рубля. Сохраняем без изменений наш прогноз по паре доллар/рубль в диапазоне 62,7-63,5 руб., а по паре евро/рубль – немного корректируем прогноз до отметок 70,9-72,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»