ИАЦ «Альпари»: Июль встречает рынок в зеленом

Пятница завершилась для рынка нефти заметным снижением. Торги начались вблизи $65,5 за баррель марки Brent. В ходе торгов цена поднималась до $65,8, но к вечеру обвалилась к $63,9, и завершила день вблизи $64,3. Пятничный отчет Baker Hughes показал рост числа активных нефтяных платформ в США за неделю на 4 единицы, до 793. Однако выходные принесли хорошие новости для рынка нефти. По итогам прошедшего в Осаке саммита G20, РФ и Саудовская Аравия пришли к принципиальному соглашению о том, что поддержат продление сделки ОПЕК+ с текущими параметрами сокращения добычи на 6 или 9 месяцев. Встреча ОПЕК+ пройдет сегодня и завтра. Реагируя на эту новость, нефть начала торги в ночь на понедельник большим гепом наверх с отметки $65,6, пробила сопротивления на $65,9 и к утру торговалась вблизи $66,2, вернувшись к уровням конца мая. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $65,6-$66,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития сопротивления на $65,9 расширился до $59,5-$69,2.

Основные западные фондовые индексы завершили пятницу ростом. Российские индексы, напротив, на фоне пятничного обвала нефтяных котировок, завершили день снижением. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,50%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,54%. Среди лидеров снижения – НЛМК (-6,33%) и X5 (-2,57%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,28%. Прошедший в выходные саммит G20 принес некоторые надежды на урегулирование торговой войны США и Китая. Утром понедельника рынки стран АТР росли на 0,6-2,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 976 п., на 1,08% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост нефти и азиатских торговых площадок создают весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который начнет торги ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2740-2795 пунктов, по индексу РТС — 1370-1395 пунктов.

Вслед за акциями из-за падения нефти в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 63,2400 руб. (+16,75 коп.), а европейская валюта выросла до 71,8425 руб. (+14,25 коп.). Сегодняшний утренний рост нефти будет способствовать укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 62,5-63,8 руб., для европейской валюты — 71,0-72,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»