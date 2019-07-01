ИАЦ «Альпари»: EURUSD подрастет до 1,1412 на фоне паузы в торговой войне между США и Китаем

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», по итогам недели основные валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику. Новозеландский доллар подорожал на 2,02%, австралийский доллар – 1,41%, канадский доллар – на 1,01%, франк – на 0,02%. Падение зафиксировали японская иена на 0,56%, британский фунт – на 0,36% и евро – на 0,01%.

Удивило, что в последние рабочие дни июня, второго квартала и первого полугодия колебания были слабыми. Никто не пытался проходить и запищать уровни. Это связано с тем, что все внимание участников рынка было приковано к результатам встречи президентов США и Китая. За месяц евро подорожал к доллару на 1,78%, за квартал – на 1,44%.

Покупатели сорвали стопы по коротким позициям выше 1,1380 и затем отступили к поддержке 1,1350. На торгах в Азии тоже самое сделали продавцы. Они сорвали стопы по длинным позициям ниже 1,1350.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 10:30 Швейцария опубликовала индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, в 10:50 – Франция опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за июнь.

В 10:55 Германия представила отчет об изменении уровня безработицы и числа безработных за июнь, а также выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за июнь.

В 12:00 еврозона выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, а опубликует данные об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за май.

В 14:30 в Британии выйдет индекс PMI для производственной сферы за июнь, а также отчет по объему чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за май.

В 15:00 еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за май.

В 16:45 США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за июнь, а в 17:00 - производственный индекс ISM за июнь, отчет по расходам в строительном секторе за май.

Текущая ситуация:

Ожидания по пятнице со срыванием «стопов» выше 1,1380 и падением полностью оправдались.

Лидеры США и Китая договорились возобновить торговые переговоры. Вашингтон временно не будет вводить новые пошлины на китайские товары. Рынок открылся снижением по всем остальным валютам. Участники рынка посчитали, что в торговой войне наступила пауза и без предварительного соглашения ситуация может ухудшиться в любой момент.

После пробоя поддержки 1,1350 пара снизилась до нижней линии канала – 1,1322. По волновой структуре нисходящего движения от 1,1412 ожидаю коррекцию верх. Для меня 67-й градус является сильным уровнем. Так как он усилен снизу каналом, что после высокой волатильности на азиатской сессии, участники рынка могут взять паузу чтоб определиться с будущим направлением движения. По прогнозу жду восстановления цены до 1,1342. Учитывая, что сегодня понедельник и много новостей, может сформироваться V-модель с целью 1,1370.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»