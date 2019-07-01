ИАЦ «Альпари»: Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2770 - 2800 пунктов

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», основные фондовые индексы, индекс РТС и индекс Мосбиржи, утром в понедельник торгуются в хорошем плюсе. Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2770-2800 пунктов. Российский рубль также укрепляется. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль - 62,9-63,30 руб., евро/рубль - 71,2-71,6 руб. Евро/доллар торгуется на отметке 1,133.

США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения с Китаем. Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам. Brent стоит $66,52, демонстрируя рост на 2,65%. Сегодня и завтра пройдет встреча ОПЕК+ в Вене на которой будет приниматься решение о продлении соглашения о сокращении уровней добычи нефти во втором полугодии 2019 года. Мы полагаем, что соглашение будет достигнуто и Brent превысит $70.

На прошлой неделе состоялось собрание акционеров «Сургутнефтегаза». В 2018 г. добыча составила 60,9 млн т - 11% общероссийской добычи. Основные регионы работы компании – Сибирь, Тимано-Печора. До 2017 года «Сургутнефтегаз» долго занимал третье место по добыче нефти в России после «Роснефти» и «Лукойла». Сейчас компания Владимира Богданова опустилась на четвертое, уступив «Газпром нефти». Активов за рубежом у «Сургутнефтегаза» нет. «Сургутнефтегаз» – самая богатая компания России, на ее счетах около 2,97 трлн руб. Деньги размещены в основном на валютных депозитах в банках, поэтому изменение курсов валют отражается на финансовых показателях компании. При этом капитализация «Сургутнефтегаза» на Московской бирже составляет 1,17 трлн руб. То есть, она меньше, чем кэш.

Дивиденды за прошлый год составили 9,9% прибыли, или 81,9 млрд руб.: 0,65 рубля на обыкновенную акцию и 7,62 рубля на привилегированную акцию. В свободном обращении находится около 73% привилегированных акций и примерно 25% обыкновенных. «Сургутнефтегаз» – самая интересная история на российском рынке акций, при оценке компании мы всегда учитывали как квазиказначейские акции, так и денежную позицию. Будет ли компания распределять свой кэш ? Мы полагаем, что однозначно да. Вопрос – когда? Рынок считает, что после истечения полномочий господина Богданова. Однако, с нашей точки зрения это может произойти в любой момент. Господин Богданов возглавляет компанию уже 35 лет, его полномочия истекают в 2021 г.

В любом случае, префы «Сургутнефтегаза» - это прекрасная защита от девальвации рубля, падение российской валюты автоматом увеличивает дивиденды по данным бумагам. Вместе с «Газпромом», префы этой компании, с нашей точки зрения, наиболее интересные бумаги на рынке.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»