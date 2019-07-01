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Курсы валют ЦБ РФ на 1 июля: 63,0541 руб/доллар США и 71,3962 руб/евро

1 июля 2019
ЦБ РФ с 2 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,0541 руб.
  • 1 евро - 71,3962 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,1211 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0215 р. (0,03%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4217 р. (0,59%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2973 р. (0,32%).

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