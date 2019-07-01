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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 июля: 2 865,8701 руб/1 г золота и 30,8700/1 г серебра

1 июля 2019
ЦБ РФ с 29 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 865,8701 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,8700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 654,7900 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 112,8701 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,5800 р. (0,83%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,13%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9100 р. (0,54%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,8800 р. (0,97%).

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