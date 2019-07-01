Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 июля: 2 865,8701 руб/1 г золота и 30,8700/1 г серебра
1 июля 2019
ЦБ РФ с 29 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 865,8701 руб.
- 1 грамм серебра - 30,8700 руб.
- 1 грамм платины - 1 654,7900 руб.
- 1 грамм палладия - 3 112,8701 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,5800 р. (0,83%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0400 р. (0,13%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,9100 р. (0,54%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
29,8800 р. (0,97%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.