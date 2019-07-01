Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 июля: 2 865,8701 руб/1 г золота и 30,8700/1 г серебра ЦБ РФ с 29 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 865,8701 руб.

1 грамм серебра - 30,8700 руб.

1 грамм платины - 1 654,7900 руб.

1 грамм палладия - 3 112,8701 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,5800 р. (0,83%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,13%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9100 р. (0,54%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,8800 р. (0,97%) .

dims

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