ИК «Фридом Финанс»: S&P 500 устремится к новым вершинам

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Американский рынок акций завершил торги 28 июня ростом на фоне новостей с саммита G20 в Японии. Dow Jones поднялся на 0,28%, до 26599,96 пункта, NASDAQ Composite вырос на 0,48%, до 8006,24 пункта, S&P500 прибавил на 0,58%, достигнув 2941,76 пункта. Все сектора продемонстрировали положительную динамику.

По данным Бюро экономического анализа личные расходы за май, являющиеся ключевым фактором экономического роста, в США увеличились на 0,4%, совпав с прогнозом.



Курс акций Micron вырос на 1,2%, котировки Procter & Gamble поднялись на 1,5%, после того как аналитики Goldman Sachs повысили их рейтинг.



На текущей неделе ожидаем оптимистичных настроений на мировых площадках и усиления аппетита к риску в связи с надеждой инвестсообщества на успешное возобновление торговых переговоров между США и Китаем, о котором на встрече в рамках саммита «Большой двадцатки» договорили лидеры двух ведущих экономик мира. Дональд Трамп пошел на уступки китайской стороне и отказался от дальнейшего введения торговых пошлин, а также снял ограничения в части поставок комплектующих компонентов с Huawei.



Фондовые индексы АТР в ходе торгов поднялись выше 2%. Европейский рынок открылся ростом более 1%. Фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне. «Индекс страха» снизился на 3,6% и ушел под отметку 15 пунктов. По нашим прогнозам, у S&P 500 есть все шансы установить новый исторический максимум. Ориентир по индексу широкого рынка на предстоящие торги составляет 2950-2990 пунктов.

Из сегодняшней макростатистики стоит обратить внимание на данные ISM. Ожидается снижение индекса деловой активности в производственном секторе с 52,1 п. до 51. Однако показатель выше 50 свидетельствует о продолжении экономического роста.



Нефтяные котировки выросли на 2,9% и закрепились выше $66 за баррель. В фокусе участников рынка встреча стран — участниц соглашения ОПЕК+, по итогам которой ожидается его продление. На текущий момент два крупнейших нефтедобытчика, подписавших договоренности об ограничении производства, Россия и Саудовская Аравия выступают за их продление на срок от шести до девяти месяцев. В случае принятия этого решения ожидаем рост цен на нефть до $70 за баррель.