Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль держится достойно

1 июля 2019

Инвесторы сейчас полны ожиданий, поэтому логично предположить, что в ближайшее время участники торгов будут экономить силы перед появлением важных новостей. Это, с одной стороны, начинающаяся сегодня встреча ОПЕК. Интриги тут почти нет, потому что на G-20 уже все сказали: соглашение по заморозке сырьевой добычи между странами-членами ОПЕК+ будет продлено. Основной вопрос – на какой срок, 6 или 9 месяцев? Логично было бы продлить его до конца первого квартала 2020 года, но нефтяникам виднее. 

С другой, в информационном потоке может сформироваться пауза – в США на этой неделе отмечают День Независимости, это снизит градус волатильности. Кроме того, на том же саммите G-20 США и Китай дали сигналы к готовности договариваться (доверия мало, но хоть что-то), никто ни с кем не поссорился и вообще все было довольно дипломатично. 

На этом фоне российские инвесторы будут следить за сырьевой конъюнктурой и поведением долгового рынка. 

Для доллара США это означает консолидацию в краткосрочном коридоре 62,80-63,25 руб., для евровалюты - торги в пределах 71,30-71,75 руб. «Россиянин» выглядит сейчас очень достойно, но не факт, что и далее ему удастся удерживать это равновесие. 

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Паводок в Иркутской области 2019, последние новости
Сергей Сокол предложил освободить жителей затопленных муниципалитетов Иркутской области от платы за свет
Наталия Бояринова: Информация про отсутствие наличных средств в банках банкоматов в зонах подтопления является фейковой
Сергей Левченко обратится к руководству Сбербанка с просьбой освободить жителей, пострадавших от паводка, от штрафов по просроченным кредитам
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги