ИАЦ «Альпари»: Рубль держится достойно

Инвесторы сейчас полны ожиданий, поэтому логично предположить, что в ближайшее время участники торгов будут экономить силы перед появлением важных новостей. Это, с одной стороны, начинающаяся сегодня встреча ОПЕК. Интриги тут почти нет, потому что на G-20 уже все сказали: соглашение по заморозке сырьевой добычи между странами-членами ОПЕК+ будет продлено. Основной вопрос – на какой срок, 6 или 9 месяцев? Логично было бы продлить его до конца первого квартала 2020 года, но нефтяникам виднее.

С другой, в информационном потоке может сформироваться пауза – в США на этой неделе отмечают День Независимости, это снизит градус волатильности. Кроме того, на том же саммите G-20 США и Китай дали сигналы к готовности договариваться (доверия мало, но хоть что-то), никто ни с кем не поссорился и вообще все было довольно дипломатично.

На этом фоне российские инвесторы будут следить за сырьевой конъюнктурой и поведением долгового рынка.

Для доллара США это означает консолидацию в краткосрочном коридоре 62,80-63,25 руб., для евровалюты - торги в пределах 71,30-71,75 руб. «Россиянин» выглядит сейчас очень достойно, но не факт, что и далее ему удастся удерживать это равновесие.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»